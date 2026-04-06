Скандал у Туреччині: футболіст жорстко збив арбітриню і навіть не допоміг їй підвестися

Богдан Войченко — 6 квітня 2026, 12:48
Скріншот
Резонансний інцидент стався у матчі другої ліги Туреччини між Бурсаспором та Мардин 1969 Спором (2:0).

Під час боротьби за м'яч біля бокової лінії гравці виконали жорсткий підкат і на швидкості вилетіли за межі поля, де випадково знесли асистентку арбітра Есру Арікбогу.

У результаті зіткнення суддя не втрималася на ногах і впала на газон. Втім, ситуацію зробило ще більш скандальною інше футболіст, який був безпосередньо причетний до епізоду, навіть не намагався допомогти арбітрині підвестися.

Цей момент одразу викликав хвилю обурення серед уболівальників та в соцмережах. Багато хто розкритикував поведінку гравця, наголошуючи на елементарній відсутності поваги.

Нагадаємо, не так давно скандальну турецьку арбітриню, яку було дискваліфіковано за секс-відео з головою комітету, повернули до роботи.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині футболіст під час матчу реанімував чайку, яку випадково збили м'ячем.

