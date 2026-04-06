Скандал у Туреччині: футболіст жорстко збив арбітриню і навіть не допоміг їй підвестися

Резонансний інцидент стався у матчі другої ліги Туреччини між Бурсаспором та Мардин 1969 Спором (2:0).

Під час боротьби за м'яч біля бокової лінії гравці виконали жорсткий підкат і на швидкості вилетіли за межі поля, де випадково знесли асистентку арбітра Есру Арікбогу.

У результаті зіткнення суддя не втрималася на ногах і впала на газон. Втім, ситуацію зробило ще більш скандальною інше – футболіст, який був безпосередньо причетний до епізоду, навіть не намагався допомогти арбітрині підвестися.

Цей момент одразу викликав хвилю обурення серед уболівальників та в соцмережах. Багато хто розкритикував поведінку гравця, наголошуючи на елементарній відсутності поваги.

