Скандал у Туреччині: футболіст жорстко збив арбітриню і навіть не допоміг їй підвестися
Резонансний інцидент стався у матчі другої ліги Туреччини між Бурсаспором та Мардин 1969 Спором (2:0).
Під час боротьби за м'яч біля бокової лінії гравці виконали жорсткий підкат і на швидкості вилетіли за межі поля, де випадково знесли асистентку арбітра Есру Арікбогу.
У результаті зіткнення суддя не втрималася на ногах і впала на газон. Втім, ситуацію зробило ще більш скандальною інше – футболіст, який був безпосередньо причетний до епізоду, навіть не намагався допомогти арбітрині підвестися.
Цей момент одразу викликав хвилю обурення серед уболівальників та в соцмережах. Багато хто розкритикував поведінку гравця, наголошуючи на елементарній відсутності поваги.
