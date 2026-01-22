Знов за старе: скандальний гравець Престона вдарив суперника головою і влаштував бійку
Форвард Престона Мілутін Осмаїч знову опинився у центрі гучного скандалу. Під час домашнього матчу Чемпіоншипу проти Халла, який завершився поразкою 0:3, футболіст заробив пряму червону картку за жорсткий удар головою.
Інцидент стався вже у компенсований час. Після словесної перепалки з гравцем Халла Джоном Лундстремом Осмаїч раптово вдарив суперника головою в обличчя. Той упав на газон, а гравці обох команд миттєво зійшлися у штовханині.
Арбітру довелося буквально відтягувати Осмаїча, поки партнери та суперники намагалися заспокоїти ситуацію.
Це далеко не перший дисциплінарний скандал у кар'єрі нападника. У жовтні 2024 року він отримав 8-матчеву дискваліфікацію за укус гравця Блекберна, у листопаді – ще 9 матчів бану за расистські образи футболіста Бернлі Ганнібала Меджбрі.
Зазначимо, після цієї поразки Халл відірвався від Престона на чотири очки у боротьбі за плейоф, а поведінка Осмаїча знову викликала хвилю критики з боку фанатів і експертів.
Раніше повідомлялося, що у Вельсі футболіста заарештували за брутальний удар ліктем, яким він вирубив суперника під час матчу.