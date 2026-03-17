Суддя хитрим трюком із червоною карткою запобіг протестам футболістів після матчу

У чвертьфіналі африканської Ліги чемпіонів між Есперансом та Аль-Ахлі стався доволі незвичний епізод за участю головного арбітра.

Туніський клуб здобув мінімальну перемогу 1:0, а єдиний гол у матчі був забитий з пенальті. Після фінального свистка напруга на полі могла перерости у суперечки щодо суддівства.

Однак сенегальський рефері Ісса Сі вирішив діяти на випередження.

Одразу після завершення гри арбітр дістав червону картку та демонстративно тримав її в руці прямо на полі.

❌️ Este árbitro en la Champions de África parece haber encontrado la solución para que nadie le proteste al final del partido.



Sacó la tarjeta roja por las dudas de que alguien se le acerque 😅🟥 pic.twitter.com/IiuPW1pcmy — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 16, 2026

Цим жестом він фактично дав зрозуміти всім футболістам: кожен, хто підійде скаржитися або сперечатися, одразу отримає вилучення.

Тактика спрацювала ідеально. Жоден із гравців не наважився підійти до суддівської бригади, а арбітри без проблем залишили поле.

