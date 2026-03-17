Суддя хитрим трюком із червоною карткою запобіг протестам футболістів після матчу
У чвертьфіналі африканської Ліги чемпіонів між Есперансом та Аль-Ахлі стався доволі незвичний епізод за участю головного арбітра.
Туніський клуб здобув мінімальну перемогу 1:0, а єдиний гол у матчі був забитий з пенальті. Після фінального свистка напруга на полі могла перерости у суперечки щодо суддівства.
Однак сенегальський рефері Ісса Сі вирішив діяти на випередження.
Одразу після завершення гри арбітр дістав червону картку та демонстративно тримав її в руці прямо на полі.
Цим жестом він фактично дав зрозуміти всім футболістам: кожен, хто підійде скаржитися або сперечатися, одразу отримає вилучення.
Тактика спрацювала ідеально. Жоден із гравців не наважився підійти до суддівської бригади, а арбітри без проблем залишили поле.
Раніше повідомлялося, що в Іспанії арбітр вилучив футболіста, який помацав за геніталії суперника.