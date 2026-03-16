В Іспанії арбітр вилучив гравця, який "випадково" помацав за геніталії суперника

Гучний і доволі курйозний епізод стався під час матчу Ла Ліга між Хетафе та Атлетико Мадрид. Захисник господарів Абдель Абкар був вилучений із поля після скандального інциденту з нападником суперників Александром Серлотом.

Подія сталася на 55-й хвилині зустрічі. У той момент м'яч не перебував у грі, а футболісти опинилися поруч один з одним. Камери зафіксували, як Абкар торкнувся суперника в інтимній зоні.

It appears that Abqar touched Sørloth’s private area, which caused Sørloth to lose his temper and aggressively pull him to the ground.



That is why Abqar was shown a red card.



Absolutely insane and disgusting. 🤢🤮 pic.twitter.com/oih11cKMeL — Atletico Universe (@atletiuniverse) March 14, 2026

Спочатку арбітр не помітив моменту, однак після підказки системи відеоповторів VAR він переглянув епізод і одразу показав гравцеві пряму червону картку.

Enquanto isso na La Liga:



Jogador do Getafe, foi expulso porque pegou no pênis do Sørloth, do Atlético de Madrid.



🤯🤯pic.twitter.com/Vue19UzajL — MatheusFla (@_matheusfla) March 14, 2026

Після матчу головний арбітр зустрічі Аріас детально описав ситуацію у своєму офіційному звіті. За його словами, причиною вилучення стало те, що гравець навмисно вщипнув суперника за геніталії, коли м'яч не перебував у грі.

Після вилучення Хетафе залишився в меншості, чим скористався Атлетіко. У підсумку мадридський клуб здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Сам Абкар після гри запевнив, що не мав наміру торкатися суперника в цій ділянці і стверджує, що інцидент стався випадково.

Втім історія на цьому не завершилася. Дисциплінарний комітет Ла Ліги вже повідомив, що окремо розгляне цей момент і вирішить, чи отримуватиме футболіст додаткову дискваліфікацію.

Раніше повідомлялося, що зірковий футболіст Барселони привітав одноклубника із днем народження, схопивши його за геніталії.