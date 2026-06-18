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Узбекистан та Колумбія оголосили стартові склади на матч Мундіалю

Софія Кулай — 18 червня 2026, 04:20
Узбекистан та Колумбія оголосили стартові склади на матч Мундіалю
FIFA

Матч між Узбекистаном і Колумбією буде другим у нічній програмі сьомого ігрового дня чемпіонату світу-2026 з футболу.

Головні тренери обох команд оголосили стартові склади на лобову зустріч.

  • Узбекистан: Юсупов – Хусанов, Ашурматов, Абдуллаєв, Карімов, Насруллоєв – Мозговой, Шукуров, Файзуллаєв, Урунов – Шомуродов
  • Колумбія: Варгас – Мохіка, Лукумі, Санчес, Муньйос – Пуерта, Лерма, Діас, Родрігес, Аріас – Суарес

Поєдинок розпочнеться 18 червня о 05:00 (за київським часом). Це буде дебютна очна гра між цими колективами.

В іншому матчі квартету К Португалія несподівано не змогла здолати ДР Конго, розписавши нічию 1:1. Роналду не може забити вже у 10-му матчі поспіль на великих турнірах. Кріштіану вже відреагував на мирову у рамках Мундіалю.

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