Країна-терористка отримає 4,333 бала у таблицю коефіцієнтів УЄФА за підсумками сезону-2024/25.

Про це повідомило російське пропагандистське видання "ТАСС" із посиланням на УЄФА.

" Відповідно до рішення виконавчого комітету УЄФА, ухваленого 18 квітня 2024 року, після закінчення сезону-2024/25 Росії буде нараховано 4,333 бала в таблиці коефіцієнтів асоціації серед чоловіків та 1,750 бала в таблиці коефіцієнтів асоціації серед жінок. Тобто стільки ж очок, скільки у сезонах-2022/23 та 2023/24", — йдеться у відповіді пресслужби УЄФА на запит російських пропагандистів.

Нагадаємо, російські клуби відсторонені від усіх міжнародних змагань під егідою УЄФА та ФІФА з 24 лютого 2022 року. Втім, час від часу футбольні можновладці починають обговорювати допуск юнацьких російських команд, адже, на їхню думку, діти не винні в діях путінського режиму. Зокрема, таку ідею публічно висловлював президент УЄФА Александр Чеферін.