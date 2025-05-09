УЄФА запропонував Ліону варіант уникнення дискваліфікації з єврокубків на наступний сезон

УЄФА запропонував Ліону сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів євро, щоб уникнути дискваліфікацію на наступний сезон єврокубків.

Про це повідомляє Le Figaro.

За інформацією джерела, організація вважає фінансову ситуацію у французькому клубі дуже тривожною.

Рада з фінансового контролю клубів УЄФА може відсторонити клуб від участі у єврокубках у наступному сезоні. Щоб цього уникнути, вона запропонувала Ліону врегулювання ситуації шляхом переговорів.

Так, Ліон може зберегти за собою право на участь у єврокубках у сезоні 2025/26, якщо потрапить туди за підсумками поточної кампанії. Для цього клуб має погодитися на фінансову угоду, яка передбачає штраф у розмірі понад 10 мільйонів євро.

Також будуть накладені обмеження на розмір фонду заробітної плати та буде відбуватися контроль за трансферною діяльністю клубу. Угода також включає план відновлення фінансового балансу "ткачів".

Раніше стало відомо, що після завершення поточного сезону Ліон може бути понижений у класі.

7-разовий чемпіон Франції буде переведений у Лігу 2, якщо не зможе погасити свої борги, які складають 95 млн євро, до кінця сезону. Окрім того, на клуб накладено трансферний бан.