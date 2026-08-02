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Ліон підписав 5-річний контракт з австрійським центрбеком

Микола Літвінов — 2 серпня 2026, 13:58
Ліон підписав 5-річний контракт з австрійським центрбеком
Фелікс Бахер
ФК Ліон

Олімпік Ліон оголосив про трансфер австрійського центрального захисника Фелікса Бахера з португальського Ешторіла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на 5 років співпраці – до 30 червня 2031 року. Цей перехід обійшовся французькому колективу в 4,3 мільйона євро. Також в угоді прописані бонуси до 0,8 мільйона євро та пункт про 12,5% прибутку від наступного продажу гравця.

Зазначимо, що Бахер у сезоні-25/26 провів на клубному рівні 35 поєдинків, у яких відзначився 2 голами.

Загалом протягом своєї кар'єри 25-річний центрбек захищав кольори таких команд? як Вакер Інсбрук, Швац, Тіроль, Вакер та Ешторіл, звідки й перебрався до розташування "ткачів".

Нагадаємо, що нещодавно нападник збірної Бельгії та туринського Ювентуса Лої Опенда перейшов до Ліона. 

Ешторіл Ліон

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