Ліон підписав 5-річний контракт з австрійським центрбеком

Олімпік Ліон оголосив про трансфер австрійського центрального захисника Фелікса Бахера з португальського Ешторіла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на 5 років співпраці – до 30 червня 2031 року. Цей перехід обійшовся французькому колективу в 4,3 мільйона євро. Також в угоді прописані бонуси до 0,8 мільйона євро та пункт про 12,5% прибутку від наступного продажу гравця.

Зазначимо, що Бахер у сезоні-25/26 провів на клубному рівні 35 поєдинків, у яких відзначився 2 голами.

Загалом протягом своєї кар'єри 25-річний центрбек захищав кольори таких команд? як Вакер Інсбрук, Швац, Тіроль, Вакер та Ешторіл, звідки й перебрався до розташування "ткачів".

Нагадаємо, що нещодавно нападник збірної Бельгії та туринського Ювентуса Лої Опенда перейшов до Ліона.