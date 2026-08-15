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Ліон орендував захисника Мілана

Олег Дідух — 15 серпня 2026, 13:20
Ліон орендував захисника Мілана
Закарі Атекаме (зліва)
ФК Ліон

Правий захисник Мілана Закарі Атекаме продовжить кар'єру в Ліоні.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Йдеться про оренду до кінця сезону-2026/27. Опція викупу в орендній угоді не прописана. У складі Ліона Атекаме виступатиме під 13-м номером.

Минулого літа Мілан придбав Атекаме у Янг Бойз за 10 мільйонів євро. Проте 21-річний швейцарець не зумів проявити себе в Італії, відзначившись у минулому сезоні 2 голами та 2 асистами в 29 матчах у всіх турнірах.

На рахунку Атекаме 17 матчів за молодіжну збірну Швейцарії U-21.

Оренда Атекаме – один із кроків у кадровій чистці складу, яку затіяв головний тренер Мілана Рубен Аморім. Напередодні повідомлялося про те, що від тренувань команди відсторонили Крістофера Нкунку.

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