Ліон орендував захисника Мілана

Правий захисник Мілана Закарі Атекаме продовжить кар'єру в Ліоні.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Йдеться про оренду до кінця сезону-2026/27. Опція викупу в орендній угоді не прописана. У складі Ліона Атекаме виступатиме під 13-м номером.

Минулого літа Мілан придбав Атекаме у Янг Бойз за 10 мільйонів євро. Проте 21-річний швейцарець не зумів проявити себе в Італії, відзначившись у минулому сезоні 2 голами та 2 асистами в 29 матчах у всіх турнірах.

На рахунку Атекаме 17 матчів за молодіжну збірну Швейцарії U-21.

Оренда Атекаме – один із кроків у кадровій чистці складу, яку затіяв головний тренер Мілана Рубен Аморім. Напередодні повідомлялося про те, що від тренувань команди відсторонили Крістофера Нкунку.