Члени УЄФА можуть бойкотувати чемпіонат світу через план ФІФА залучити приватних інвесторів – ЗМІ

Європейські країни, котрі є членами УЄФА, можуть влаштувати бойкот майбутньому чемпіонату світу в тому разі, якщо ФІФА створить компанію з приватними інвесторами, яка опікуватиметься комерційними правами на чемпіонати світу

Про це повідомляє Sky Sports.

Як зазначається, варіант такого рішення може бути розглянутий на екстреній онлайн-нараді серед футбольних асоціацій, яку, як очікується, проведуть цього тижня.

Нагадаємо, що ФІФА планує створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)" із капіталом у двадцять мільярдів доларів.

Вона має опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких може стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя американського президента Дональда Трампа.

Це рішення викликало різку критику з боку УЄФА. Союз європейських футбольних асоціацій зазначив, що такий крок "перетне межу".