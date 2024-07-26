УЄФА прийняла на розгляд прохання УАФ щодо зміни у нарахуванні очок українських клубів у єврокубках

УЄФА прийняла на розгляд прохання Української асоціації футболу, щодо зміни у нарахуванні очок України в єврокубках через виключення Дніпра-1.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Мова йде про розподіл коефіцієнтів за виступи в єврокубках. УАФ попросила, щоб здобуті очки ділились на 4 команди, а не на 5. І УЄФА офіційно повідомила про те, що розгляне це питання.

Зазначається, що інша пропозиція УАФ, яка полягала у заміні Дніпра-1 на інший український клуб в єврокубках, була відхилена.

Напередодні визначились фіналісти турніру, який має визначити команду, що замінить дніпрян в УПЛ.