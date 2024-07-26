Визначилися фіналісти турніру чотирьох за право зіграти в УПЛ

Стали відомі фіналісти "Турніру чотирьох" за право виступати в Українській Прем'єр-лізі сезону-2024/2025.

Лівий берег у серії пенальті несподівано обіграв Металіст 1925. Минай, відігравшись наприкінці поєдинку з Епіцентром, також вирвав путівку до фіналу в серії післяматчевих пенальті.

Зазначимо, що фінал "Турніру чотирьох" відбудеться у вівторок, 30 липня. Початок — о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що така ситуація в УПЛ склалася через зняття Дніпра-1.