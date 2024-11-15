УЄФА привітала Циганкова з днем народження, нагадавши його гол у ворота Ісландії

УЄФА привітала півзахисника збірної України та іспанської Жирони Віктора Циганкова з днем народження.

У соцмережі X організація опублікувала публікацію з голом Віктора у ворота збірної Ісландії (2:1) в межах відбору на Євро-2024.

15 листопада хавбеку виповнилося 27 років.

Циганков виступає за Жирону з січня 2023 року. На його рахунку 12 голів та 14 асистів у 61 матчі за каталонський клуб.

Також він забив 13 голів у 57 зустрічах за збірну України.

Попереднім його клубом було Динамо, з яким він виграв чемпіонат України, два Кубки та три Суперкубки країни.

Раніше повідомлялося, що Циганков не планує переходити до команд другого європейського ешелону.

Нагадаємо, ще на початку жовтня півзахисник отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги.