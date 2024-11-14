Циганков не збирається міняти Жирону на європейських середняків – джерело

Український вінгер Жирони Віктор Циганков не планує переходити до команд другого європейського ешелону.

Про це в коментарі Українському футболу повідомило оточення футболіста.

"В Жироні зараз у Віктора беззаперечний авторитет. Одна з найбільших зарплат в клубі, повага. Міняти учасника Ліги чемпіонів на Вест Гем, Фулгем або учасників єврокубків, які не є топами, нема сенсу.



Якби за ним прийшли Баварія, Арсенал, Інтер – це інша справа. Всі знають, що клаусула Віктора становить 30 мільйонів євро, яка цим командам є по кишені", – розповіли в оточенні Віктора.