Циганков не збирається міняти Жирону на європейських середняків – джерело
Український вінгер Жирони Віктор Циганков не планує переходити до команд другого європейського ешелону.
Про це в коментарі Українському футболу повідомило оточення футболіста.
"В Жироні зараз у Віктора беззаперечний авторитет. Одна з найбільших зарплат в клубі, повага. Міняти учасника Ліги чемпіонів на Вест Гем, Фулгем або учасників єврокубків, які не є топами, нема сенсу.
Якби за ним прийшли Баварія, Арсенал, Інтер – це інша справа. Всі знають, що клаусула Віктора становить 30 мільйонів євро, яка цим командам є по кишені", – розповіли в оточенні Віктора.
Нагадаємо, ще на початку жовтня Циганков отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги.
Цього сезону півзахисник встиг провести за Жирону вісім матчів у всіх турнірах, у яких забив один м'яч і зробив один асист.