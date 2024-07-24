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Сербська бригада арбітрів призначена на матч українського клубу в єврокубках

Ігор Чернявський — 24 липня, 21:45
Сербська бригада арбітрів призначена на матч українського клубу в єврокубках

Арбітри з Сербії будуть обслуговувати перший матч між Поліссям та Олімпією в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Функції головного арбітра буде виконувати Мілош Міланович, лайнсмени — Мілан Пашаліч та Слободан Павлович, а четвертий арбітр — Деян Трифкович. Система ВАР на цьому поєдинку працювати не буде.

Матч відбудеться завтра, 25 липня. Початок — о 20:00 за київським часом. Ця гра стане єврокубковим дебютом для житомирців.

Нагадаємо, напередодні "вовки" натякнули, що в матчі-відповіді може зіграти Олександр Усик.

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