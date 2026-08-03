УЄФА застосував санкції до ЛНЗ після гри з Гентом

Дисциплінарний комітет УЄФА застосував санкції до черкаського ЛНЗ після першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти бельгійського Гента.

Про це йдеться на сайті організації.

Черкаський колектив оштрафували на 10 тисяч євро та зобов'язали частково закрити сектори, що становлять 10% місткості стадіону, на наступний домашній матч під егідою УЄФА через расистську та/або дискримінаційну поведінку вболівальників.

Водночас це покарання умовно призупинене на дворічний випробувальний термін, який розпочався 29 липня – з дати ухвалення рішення. Окрім цього, ЛНЗ отримав попередження за недотримання мінімальних медичних вимог через відсутність медичного персоналу за день до матчу.

Нагадаємо, що за підсумками двох зустрічей ЛНЗ поступився Генту після двох нульових нічиїх та поразки в серії пенальті з рахунком 2:4.