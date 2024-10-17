УЄФА оштрафувала Атлетик та заборонив продавати квитки на матч Ліги Європи

УЄФА оштрафувала Атлетик Більбао на 30 тисяч євро та заборонив продавати квитки на наступний виїзний матч клубу у Лізі Європи проти Лудогорця.

Про це повідомляє пресслужба басків.

Окрім того, клуб отримав випробувальний термін на два роки через те, що фанати використовували фаєра на "Стадіо Олімпіко" під час гри проти Роми (1:1) та викидували їх.

"Як тільки клуб матиме всю необхідну інформацію, оприлюднить результати заходів, які будуть вжиті проти осіб, виявлених у вищезгаданих порушеннях, і, своєю чергою, зробить відповідні юридичні дії, щоб відповідальні особи понесли покарання", – йдеться у заяві клубу.

Наступний виїзний матч у Лізі Європи Атлетик проведе проти Лудогорця. Поєдинок відбудеться 7 листопада, стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Раніше мадридський Атлетико був покараний за незадовільну поведінку вболівальників під час матчу 2 туру Ліги чемпіонів проти Бенфіки.