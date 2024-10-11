Атлетико отримав покарання за поведінку фанів – джерело

Мадридський Атлетико був покараний за незадовільну поведінку вболівальників під час матчу 2 туру Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Про це повідомляє DailySport.

За інформацією джерела, оскільки група іспанських ультрас проявляла расистську поведінку на матчі проти "орлів", УЄФА вирішила покарати "матрацників" штрафом у розмірі 30 тисяч євро, а також забороною продавати квитки для власних уболівальників на одну домашню гру в єврокубках.

Зазначається, що команда знаходитиметься під випробувальним терміном протягом одного року.

Нагадаємо, раніше "червоно-білі" були покарані за поведінку фанатів під час дербі з Реалом у 8 турі Ла Ліги. Клуб був змушений заплатити штраф у розмірі 45 тисяч євро та закрити одну із трибун свого стадіону на три матчі.