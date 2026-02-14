УЄФА оприлюднив доходи Динамо і Шахтаря за участь в єврокубках

УЄФА повідомив про суми виплат клубам, які брали участь в основних етапах єврокубків сезону-2024/25. У звіті присутні Динамо та Шахтар, які представляли Україну в основному етапі Ліги Європи та Ліги чемпіонів відповідно.

Офіційний документ був опублікований на сайті організації.

Донецький Шахтар завершив виступ у Лізі чемпіонів на 27-й позиції загальної таблиці, отримавши від організаторів 41,305 млн євро. Ця сума включає усі виплати: потрапляння до основного етапу, виступи в ЛЧ, доходи від медіаринку та клубного коефіцієнту.

Київське Динамо за участь у плейоф раунді Ліги чемпіонів заробило 4,29 млн євро. У турнірній таблиці Лги Європи "біло-сині" посіли 34 місце, за що отримали від УЄФА 8,565 млн євро. Загальний дохід столичного клубу склав 12,855 млн євро.

Найбільшу суму за участь в єврокубках отримав переможець Ліги чемпіонів французький ПСЖ – 144 млн євро. Фіналіст ЛЧ міланський Інтер заробив 136,625 млн євро.

Цікаво, що доходи переможців інших єврокубкових турнірів значно менші. Тріумфатор Ліги Європи Тоттенгем заробив 41,357 млн євро, а Челсі Михайла Мудрика за перемогу в Лізі конференцій отримало 21,822 млн євро.

Загальні виплати призових клубам склали 3 352,6 млн євро: учасникам Ліги чемпіонів – 2 467,488 млн євро, Ліги Європи – 564,332 млн євро, Ліги конференцій – 285,244 млн євро.

Також стало відомо про виплати національним асоціаціям за участь у Лізі нації. УАФ отримала за виступ збірної України 1,5 млн євро (друге місце в групі 1 Дивізіону В).

Збірна Португалії, як переможець турніру, заробила 12,753 млн євро.

Раніше повідомлялося про суперників збірної України у Лізі націй-2025/26. "Синьо-жовті" боротимуться за вихід в Дивізіон А з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.