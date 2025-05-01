Підтримав "зграю" на Вемблі: Усик завив на трибунах легендарного стадіону

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик знову довів свою відданість Поліссю.

Українець завітав на трибуни легендарного стадіону "Вемблі" у межах промо-компанії до бою з Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня.

Олександр гучно завив в оточенні своєї команди, тим самим підтримавши житомирську "зграю".

Нагадаємо, напередодні пройшла пресконференція, яка запам'яталася високою напругою між командами обох боксерів.

Вже після накалу емоцій стало відомо про додаткову мотивацію українця в бою з Дюбуа. Виявляється, що менеджер британця пообіцяв придбати Олександру люксове авто у разі перемоги у реванші.

Напередодні стала відома вартість квитків на другий між Усиком та Дюбуа.