Netflix, Apple TV або DAZN: УЄФА прагне продати права на трансляцію Ліги чемпіонів стрімінговим сервісам

Керівники УЄФА прагнуть залучити до тендеру щодо купівлі прав на трансляцію матчів Ліги чемпіонів у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та Великій Британії глобальні стрімінгові платформи.

Про це повідомляє The Athletic.

Наступного тижня, 13 жовтня, розпочнеться тендерний процес, де американське агенство Relevent шукатиме нових трансляторів матчів ЛЧ для провідних європейських футбольних країн.

Нагадаємо, що на початку року УЄФА оголосила про передачу комерційних прав на турніри агенсству Relevent.

Керівний орган європейського футболу очікує перевищити позначку в 5 млрд євро річного доходу від медіа з клубних змагань.

Для того, щоб виконати амбітні цілі Relevent прагне залучити гігантів стрімінгу, таких як Netflix, Apple TV або DAZN.

Розглядаються різні формати, від одного матчу, за прикладом трансляції ігор НФЛ на Netflix у день Різдва до ширшої співпраці.

Раніше стало відомо, що представники Європейської Суперліги, Реала, Барселони та УЄФА провели ряд переговорів протягом останніх восьми місяців.

Суперліга прагне внести кілька змін до Ліги чемпіонів, зокрема запровадити безплатну платформу для телетрансляцій з платформою, а також платною підпискою, яка б цю рекламу прибирала.