Новий формат ЛЧ та безплатна трансляція: Суперліга та УЄФА провели серію переговорів

Представники Європейської Суперліги, Реала, Барселони та УЄФА провели ряд переговорів протягом останніх восьми місяців.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Наразі організації близькі до задовільнення усіх сторін, що зупинить реалізацію революційного проєкту.

Суперліга прагне внести лише дві зміни в нинішній формат Ліги чемпіонів. По-перше, A22, компанія, що представляє Суперлігу, хоче запровадити безплатну платформу для телетрансляцій з платформою, а також платною підпискою, яка б цю рекламу прибирала.

Також йдеться про запровадження мінімальних змін у нинішній формат ЛЧ. 36 команд, що кваліфікуються до основного етапу мають поділитися на дві групи. 18 найкращих колективів за рейтингу УЄФА гратимуть між собою 8 матчів, а клуби з 19 по 36 зіграють між собою.

8 найкращих команд першої групи кваліфікуються напряму в 1/8, а по 8 найкращих колективів обох груп вийдуть до 1/16.

Зазначається, що стосунки між УЄФА та Суперлігою значно покращилися.

Напередодні з'явилася інформація, що Барселона позитивно оцінила зміни в УЄФА та більше не просуває ідею Суперліги.