УЄФА передасть комерційні права вперше за 30 років

Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) оголосила про передачу комерційних прав на турніри під егідою УЄФА агенству Relevent Sports у партнерстві з UC3.

Про це повідомляється на офіційному сайті керівного органу європейського футболу.

Компанія Relevent замінить чинного партнера УЄФА Team Marketing, угода з якими триває з 1992 року. Домовленості з американською фірмою діятимуть в період з сезону-2027/2028 по кампанію-2032/2033.

Контракт охоплюватиме Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій, Суперкубок, Юнацьку лігу УЄФА, а також Лігу чемпіонів з футзалу.

Тендерний процес з вибору партнера з комерційних прав розпочався ще в червні минулого року та дав можливість претендентам подати пропозиції щодо трирічної або шестирічної угоди.

Relevent Sports створить нову компанію, що займається виключно комерціалізацією клубних змагань під егідою УЄФА. Зауважимо, що наразі Relevent Sports уже має партнерство зі Спілкою європейських футбольних асоціацій, проте лише на території США.