Виграти було надважливо, – Устименко висловився про перемогу Оболоні над Епіцентром

Нападник Оболоні Денис Устименко прокоментував перемогу команди над Епіцентром в матчі 12-го туру чемпіонату України.

Слова футболіста наводить пресслужба "пивоварів".

"Приємно було перемогти. Забити завжди приємно, але перемога сьогодні була для нас надважливою. Тому я дуже вдячний усім, що нам це вдалося зробити. Це важливий матч для нас і важливі залікові бали в турнірній таблиці.

Ми трішки перебудувалися, грали не в п'ять захисників, а в чотири. Акцент зробили на контратаках і фланговій грі, щоб атакувальні гравці більше доставляли м'яч у штрафний майданчик. У першому таймі це спрацювало – ми забили швидкі м'ячі, і саме це дозволило перемогти", – розповів нападник.

Також Устименко розповів, що треба для того, щоб забити Шахтарю в наступному турі.

"Грати. Просто грати і виконувати свою роботу. Не хочу загадувати, тому що все приходить через працю. Ми багато працюємо над завершенням, аналізуємо моменти, і я впевнений – все буде гаразд", – резюмував форвард киян.

