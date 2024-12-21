Лівий Берег може підсилитися нападником Кривбаса, на якого не розраховує Вернидуб
Денис Устименко
Спортивка
Нападник Кривбаса Денис Устименко може стати гравцем київського Лівого Берега.
Про це повідомляє UA Футбол.
За інформацією джерела, Юрій Вернидуб не розраховує на 25-річного футболіста, який в поточному сезоні встиг пограти в оренді за Минай та Карпати.
Чемпіон світу U-20 тепер може спробувати свої сили в київському клубі.
Видання зазначає, що Устименку не вдалось переконати у своїй профпридатності наставника "левів" Владислава Лупашка навіть попри те, що він став єдиним результативним форвардом Карпат, втім. на його рахунку лише 1 гол.
Раніше Лівий Берег підписав одного з найкращих бомбардирів Першої ліги України Андрія Різника, який виступав за тернопільську Ниву.