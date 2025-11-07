Вирішили змінити гру: тренер Оболоні – про перемогу над Епіцентром

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко оцінив перемогу над Епіцентром"у межах 12 туру чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба клубу.

Тренер пояснив вибір нової тактичної схеми – з чотирма захисниками.

Також тренер пояснив швидкі голи своєї команди.

"Ми виходили з перших хвилин уважно, обережно, розуміли, які проблеми має суперник, і намагалися діяти, виходячи саме з цього. Думаю, у нас вийшло реалізувати задумане.

Аналізуємо всі матчі без винятку. Розуміємо, над чим треба працювати, як діяти краще. Десь виходить, десь виходить, десь ні - — все залежить від того, наскільки чітко ми донесемо свої ідеї до гравців і як вони їх сприймуть", – сказав Антоненко.