Вирішили змінити гру: тренер Оболоні – про перемогу над Епіцентром

Олександр Булава — 7 листопада 2025, 23:19
Олександр Антоненко
Оболонь

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко оцінив перемогу над Епіцентром"у межах 12 туру чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба клубу.

Тренер пояснив вибір нової тактичної схеми – з чотирма захисниками.

"Ми вирішили змінити гру. Наприкінці матчу з Кудрівкою теж переходили на більш атакувальну модель. Хотілося, щоб у нас була більшість саме в атаці через фланги. Ми бачили, що є певні проблеми в суперника при грі на флангах, тому вирішили діяти саме так", – сказав він.

Також тренер пояснив швидкі голи своєї команди.

"Ми виходили з перших хвилин уважно, обережно, розуміли, які проблеми має суперник, і намагалися діяти, виходячи саме з цього. Думаю, у нас вийшло реалізувати задумане.

Аналізуємо всі матчі без винятку. Розуміємо, над чим треба працювати, як діяти краще. Десь виходить, десь виходить, десь ні - — все залежить від того, наскільки чітко ми донесемо свої ідеї до гравців і як вони їх сприймуть", – сказав Антоненко.

Нагадаємо, Оболонь здобула перемогу над Епіцентром завдяки швидким голам Устименка та Слободяна.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ

