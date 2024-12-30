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Оболонь підпише чемпіона світу в складі молодіжної збірної України U-20

Олексій Мурзак — 30 грудня 2024, 18:25
Оболонь підпише чемпіона світу в складі молодіжної збірної України U-20
Денис Устименко
ФК Карпати

Столична Оболонь викупить у Кривбаса форварда Дениса Устименка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Цього року 25-річний нападник виступав на правах оренди в Минаї та Карпатах, його контракт із криворізьким клубом закінчувався 31 грудня 2025 року.

За інфрмаєю джерерла, чемпіон світу 2019 серед молоді уже пройшов медобстеження в новому клубі. Йдеться про повноцінний трансфер з боку Оболоні.

Раніше повідомлялося, що гравця може підписати інший київський клуб – Лівий Берег.

Оболонь завершила першу частину сезону на 14-му місці в турнірній таблиці. В активі "пивоварів" 14 очок.  Наступний матч в межах УПЛ команда зіграє проти Ворскли у лютому.

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Денис Устименко

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