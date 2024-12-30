Оболонь підпише чемпіона світу в складі молодіжної збірної України U-20
Денис Устименко
ФК Карпати
Столична Оболонь викупить у Кривбаса форварда Дениса Устименка.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Цього року 25-річний нападник виступав на правах оренди в Минаї та Карпатах, його контракт із криворізьким клубом закінчувався 31 грудня 2025 року.
За інфрмаєю джерерла, чемпіон світу 2019 серед молоді уже пройшов медобстеження в новому клубі. Йдеться про повноцінний трансфер з боку Оболоні.
Раніше повідомлялося, що гравця може підписати інший київський клуб – Лівий Берег.
Оболонь завершила першу частину сезону на 14-му місці в турнірній таблиці. В активі "пивоварів" 14 очок. Наступний матч в межах УПЛ команда зіграє проти Ворскли у лютому.