Оболонь підпише чемпіона світу в складі молодіжної збірної України U-20

Столична Оболонь викупить у Кривбаса форварда Дениса Устименка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Цього року 25-річний нападник виступав на правах оренди в Минаї та Карпатах, його контракт із криворізьким клубом закінчувався 31 грудня 2025 року.

За інфрмаєю джерерла, чемпіон світу 2019 серед молоді уже пройшов медобстеження в новому клубі. Йдеться про повноцінний трансфер з боку Оболоні.

Раніше повідомлялося, що гравця може підписати інший київський клуб – Лівий Берег.

Оболонь завершила першу частину сезону на 14-му місці в турнірній таблиці. В активі "пивоварів" 14 очок. Наступний матч в межах УПЛ команда зіграє проти Ворскли у лютому.