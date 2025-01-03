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Оболонь оголосила про підписання нападника Кривбаса

Станіслав Лисак — 3 січня 2025, 13:35
Оболонь оголосила про підписання нападника Кривбаса
Спортивка

Київська Оболонь завершила повноцінний трансфер нападника криворізького Кривбаса Дениса Устименка.

Про це повідомляє пресслужба "пивоварів".

Деталі угоди з чемпіоном світу U-20, який у першій частині сезону виступав за Карпати, не розголошуються.

Гравець виступатиме під 9 номером за клуб.

Раніше повідомлялося, що Юрій Вернидуб не розраховує на 25-річного футболіста.

Денис Устименко в нинішньому сезоні провів 14 матчів за львівські Карпати, у яких відзначився одним забитим голом.

Кривбас Оболонь Денис Устименко

Оболонь

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