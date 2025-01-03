Оболонь оголосила про підписання нападника Кривбаса
Спортивка
Київська Оболонь завершила повноцінний трансфер нападника криворізького Кривбаса Дениса Устименка.
Про це повідомляє пресслужба "пивоварів".
Деталі угоди з чемпіоном світу U-20, який у першій частині сезону виступав за Карпати, не розголошуються.
Гравець виступатиме під 9 номером за клуб.
Раніше повідомлялося, що Юрій Вернидуб не розраховує на 25-річного футболіста.
Денис Устименко в нинішньому сезоні провів 14 матчів за львівські Карпати, у яких відзначився одним забитим голом.