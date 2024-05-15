Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Анчелотті: Усе абсолютно ясно, один матч грає Лунін, а інший – Куртуа

Олег Сагайдак — 15 травня, 07:22
Анчелотті: Усе абсолютно ясно, один матч грає Лунін, а інший – Куртуа

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті вважає, що конкуренція на воротарській позиції між українцем Андрієм Луніним та бельгійцем Тібо Куртуа йде лише на користь команді, в якої багато "сухих" матчів.

Його слова наводить іспанська Marca.

"Між нами все абсолютно ясно, один матч грає Лунін, а інший – Куртуа.
Здорово, що ми маємо так багато "сухих" ігор. Це відіграє велику роль в успіху команди", – заявив наставник на пресконференції.

Напередодні Реал без Луніна декласував Алавес, а Жирона з українцями Артемом Довбиком та Віктором Циганковим поступилася Вільярреалу.

Останні два матчі український воротар провів у запасі. Його серія пропущених ігор поспіль в Ла Лізі становить чотири зустрічі.

Нещодавно ми повідомляли, що на фінал Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії Анчелотті планує випустити Куртуа. Сам тренер пообіцяв ухвалити рішення за тиждень до гри.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Карло Анчелотті Тібо Куртуа

Андрій Лунін

Реал без Луніна декласував Алавес, Жирона з Довбиком та Циганковим поступилася Вільярреалу: результати матчів Ла Ліги
Побоювання справджуються: Лунін вдруге поспіль опинився на лаві запасних
Реал не буде продавати Луніна менше ніж за 30 млн євро — джерело
Лунін чи Кепа: Анчелотті заінтригував коментарем перед матчем з Алавесом
Для Реала важливо продовжити контракт із Луніним — джерело

Останні новини