Анчелотті: Усе абсолютно ясно, один матч грає Лунін, а інший – Куртуа

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті вважає, що конкуренція на воротарській позиції між українцем Андрієм Луніним та бельгійцем Тібо Куртуа йде лише на користь команді, в якої багато "сухих" матчів.

Його слова наводить іспанська Marca.

"Між нами все абсолютно ясно, один матч грає Лунін, а інший – Куртуа.

Здорово, що ми маємо так багато "сухих" ігор. Це відіграє велику роль в успіху команди", – заявив наставник на пресконференції.

Напередодні Реал без Луніна декласував Алавес, а Жирона з українцями Артемом Довбиком та Віктором Циганковим поступилася Вільярреалу.

Останні два матчі український воротар провів у запасі. Його серія пропущених ігор поспіль в Ла Лізі становить чотири зустрічі.

Нещодавно ми повідомляли, що на фінал Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії Анчелотті планує випустити Куртуа. Сам тренер пообіцяв ухвалити рішення за тиждень до гри.