УПЛ затвердила дати та час початку матчів 15 та 16 турів

Визначились дати та час початку матчів 15 та 16 турів чемпіонату України.

Про це повідомив сайт УПЛ.

Так, останнім матчем календарного року стане протистояння Шахтаря та Епіцентра.

Розклад матчів 15 туру УПЛ

5 грудня (п'ятниця)

Зоря – Карпати 18:00

6 грудня (субота)

ЛНЗ – Оболонь 13:00

Колос – Шахтар 15:30

Кудрівка – Динамо 18:00

7 грудня (неділя)

Кривбас – Олександрія 13:00

Металіст 1925 – Верес 15:30

Рух – Полісся 18:00

8 грудня (понеділок)

Полтава – Епіцентр 15:30

Розклад матчів 16 туру УПЛ

12 грудня (п'ятниця)

Олександрія – Кудрівка 15:30

Оболонь – Металіст 1925 18:00

13 грудня (субота)

Кривбас – Колос 13:00

ЛНЗ – Зоря 15:30

Полісся – Карпати 18:00

14 грудня (неділя)

Полтава – Рух 13:00

Динамо – Верес 15:30

Шахтар – Епіцентр 18:00

Після цього чемпіонат України піде на зимову перерву, яка триватиме, орієнтовано, до 20-х чисел лютого.

