УПЛ визначила найкращого гравця та тренера жовтня

Українська Прем'єр-ліга оголосила імена найкращого гравця та тренера жовтня.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Так, найкращим футболістом місяця визнано Проспера Обаха з ЛНЗ, а його наставник Віталій Пономарьов забрав індивідуальний приз серед тренерів.

УПЛ ТБ

У жовтні нігерієць забив три голи, а у переможному матчі проти Шахтаря відзначився ще й результативною передачею. Загалом у жовтні черкаський колектив переграв окрім "гірників" Металіст 1925, Колос та Рух у межах Кубку України.

Після 12 турів ЛНЗ посідає друге місце у турнірній таблиці, набравши 23 очки. У наступному поєдинку на підопічних Пономарьова очікує гра проти Полтави – її заплановано на 21 листопада о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, минулого місяця індивідуальні нагороди УПЛ отримали представники Металіста 1925 та Карпат.