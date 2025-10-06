Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УПЛ оголосила найкращих гравця та тренера вересня

Володимир Максименко — 6 жовтня 2025, 12:33
УПЛ оголосила найкращих гравця та тренера вересня
ФК Металіст 1925

Визначились найкращі гравець та тренер вересня в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Так, найкращим фахівцем визнано наставника Металіста 1925 Младена Бартуловича. У вересні його підопічні переграли Оболонь (3:2), Полтаву (2:0), Колос (1:0) та зіграли внічию з Шахтарем (1:1).

У голосуванні хорват обійшов Владислава Лупашка, Кирила Нестеренка та Руслана Ротаня.

УПЛ

Гравцем місяця став півзахисник Карпат Бруніньйо. У чотирьох матчах бразилець забив один гол та віддав одну результативну передачу – усі проти Динамо (3:3).  

Зазначимо, що у серпні нагороди отримали представники Кудрівки – Василь Баранов та Андрій Сторчоус

Раніше Младен Бартулович прокоментував нічию в матчі з Динамо у межах восьмого туру УПЛ.

Младен Бартулович Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ Бруніньо Карпати Львів

Младен Бартулович

На другий тайм вийшла інша команда, – Бартулович оцінив нічию Металіста 1925 з Динамо
УПЛ оголосила номінантів на звання найкращого гравця та тренера вересня
Трошки нервів додав скасований гол: Бартулович – про перемогу Металіста 1925 над Полтавою
Металіст 1925 на виїзді впевнено переміг Полтаву
УПЛ визначила найкращих гравця та тренера 5 туру

Останні новини