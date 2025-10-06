УПЛ оголосила найкращих гравця та тренера вересня

Визначились найкращі гравець та тренер вересня в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Так, найкращим фахівцем визнано наставника Металіста 1925 Младена Бартуловича. У вересні його підопічні переграли Оболонь (3:2), Полтаву (2:0), Колос (1:0) та зіграли внічию з Шахтарем (1:1).

У голосуванні хорват обійшов Владислава Лупашка, Кирила Нестеренка та Руслана Ротаня.

УПЛ

Гравцем місяця став півзахисник Карпат Бруніньйо. У чотирьох матчах бразилець забив один гол та віддав одну результативну передачу – усі проти Динамо (3:3).

Зазначимо, що у серпні нагороди отримали представники Кудрівки – Василь Баранов та Андрій Сторчоус.

Раніше Младен Бартулович прокоментував нічию в матчі з Динамо у межах восьмого туру УПЛ.