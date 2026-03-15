Колос продовжив контракт зі своїм 30-річним півзахисником

Ковалівський Колос пролонгував угоду з 30-річним опорним півзахисником Олександром Демченком до 30 червня 2027 року.

Про це повідомляє прессллужба клубу.

Гравець виступає за команду з літа 2023 року, перейшовши з одеського Чорноморця у статусі вільного агента. За цей час він провів 71 поєдинок та відзначився двома асистами у складі ковалівського клубу.

Згідно з даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 500 тисяч євро.

У поточному сезоні уродженець Віниччини зіграв 13 матчів в Українській Прем'єр-лізі, віддавши одну результативну передачу, та ще один раз вийшов на поле в розіграші Кубку України.

Зауважимо, що до переходу в Колос Демченко виступав за низку українських клубів, серед яких Олександрія, Кремінь, вінницька та тернопільська Нива, а також харківський Металіст 1925. Окрім того, на початку своєї кар'єри півзахисник грав у нижчих дивізіонах чемпіонату Італії за команди Абано та Портуенсе.

Нагадаємо, нещодавно Колос відправив півзахисника Олексія Безручука і захисника Владислава Шершеня в оренду клубу Першої ліги – Поділля.