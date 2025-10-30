Визначено бригаду арбітрів на матч УПЛ Шахтар – Динамо

Центральний матч 11 туру УПЛ між донецьким Шахтарем і київським Динамо обслужить бригада суддів на чолі з Віталієм Романовим.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Допомагатимуть йому лайнсмени Олександр Павлінов і Віталій Сухін, четвертий арбітр – Олександр Кальонов. Арбітр VAR – Ігор Пасхал, його асистент – Семен Шлончак.

Матч Шахтар – Динамо відбудеться в неділю, 2 листопада, у Львові на стадіоні "Арена Львів", початок поєдинку – 18:00 за київським часом.

Це буде вже другий очний матч команд за поточний тиждень. В середу, 29 жовтня, вони зустрічалися в рамках 1/8 фіналу Кубку України, поєдинок завершився вольовою перемогою київського Динамо з рахунком 2:1.