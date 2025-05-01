Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УПЛ визначила найкращий сейв 26-го туру

Олексій Мурзак — 1 травня 2025, 19:36
УПЛ визначила найкращий сейв 26-го туру
Євген Кучеренко
ЛНЗ

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращий сейв 26-го туру чемпіонату, автором якого став голкіпер ЛНЗ Євген Кучеренко.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Голкіпер черкаського клубу врятував свою команду від голу у матчі проти Кривбаса, коли суперник розстрілював його впритул після навісу зі штрафного у карний майданчик.

Як відомо, у підсумку поєдинок завершився унічию 0:0.

Кривбас завдяки цій нічиїй набрав 39 очок і майже наздогнав Карпати в турнірній таблиці УПЛ. ЛНЗ набрав 27 очок і наразі йде 11-м. Зону вильоту команда Романа Григорчука випереджає на 4 очки.

Кривбас ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ

ЛНЗ Черкаси

Динамо та Шахтар проти аутсайдерів, битва за єврокубки в Житомирі: інтриги 27 туру УПЛ
ЛНЗ призначив нового директора з медіа та маркетингу і не тільки
Кадрова чистка триває: ЛНЗ припинив співпрацю з двома адміністраторами та директором
Нічия Шахтаря з Динамо на користь Олександрії: турнірна таблиця УПЛ
Григорчук – про матч з Кривбасом: Потрібно було просто забити

Останні новини