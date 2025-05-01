УПЛ визначила найкращий сейв 26-го туру

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращий сейв 26-го туру чемпіонату, автором якого став голкіпер ЛНЗ Євген Кучеренко.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Голкіпер черкаського клубу врятував свою команду від голу у матчі проти Кривбаса, коли суперник розстрілював його впритул після навісу зі штрафного у карний майданчик.

Як відомо, у підсумку поєдинок завершився унічию 0:0.

Кривбас завдяки цій нічиїй набрав 39 очок і майже наздогнав Карпати в турнірній таблиці УПЛ. ЛНЗ набрав 27 очок і наразі йде 11-м. Зону вильоту команда Романа Григорчука випереджає на 4 очки.