Судаков знову запалює, Динамо дає шанс Шахтарю. Головне з 19 туру УПЛ

Чемпіонат України, попри всі екстремальні труднощі, продовжується. Матч Інгульця з Кривбасом довелося переносити з суботи на неділю через повітряні тривоги, Чорноморець взагалі зазнав атаки бази в ніч перед грою – про такі дрібниці, як просто холоди та хвороби гравців, і говорити нічого.

Проте до кінця тижня вдалося закінчити усі вісім матчів Української Прем'єр-ліги. "Чемпіон" розповідає про найцікавіше, що вони в собі вмістили.

Матч туру

Окрасою туру мав стати поєдинок другої та третьої команд ліги прямо зараз. Олександрія перевершила найсміливіші очікування, лише за перше коло набравши більше очок, аніж за увесь минулий чемпіонат (36 проти 34) – і, як наслідок, включившись у чемпіонську гонку. Шахтар представлень не потребує, нехай навіть він зустрічав 2025-й на скромному третьому місці.

І загалом матч підтвердив, що з "гірниками" треба рахуватися, які б погані відрізки вони не видавали. Те саме стосується і їхньої зірки: Георгій Судаков провалив, можна сказати, весь 2024-й, але зараз він зробив результат у важливому матчі. Переможний гол – наслідок добивання "десятки" після того, як вона й віддала передачу на небезпечний удар; після цього Судаков ще раз показав майстерність, протягнувши м'яч і пробивши у дальній кут.

Олександрія, на жаль, змогла показати лише дуже закритий футбол та гру на відбій. Ротань після матчу говорив, що задоволений компактністю, але взагалі обороні Шахтаря створювали набагато більше проблем значно скромніші суперники. Після 19 турів у пасиві Олександрії всього 16 пропущених, але дев'ять з них у трьох матчах із Шахтарем і Динамо.

Здається, в іграх проти топів магія "ротань-стайлу" не діє.

Осічка туру

Ця перемога Шахтаря тим цінніша, що Динамо втратило очки з Ворсклою. Киянам не допомогло навіть екстрене перенесення гри до Києва через традиційні проблеми полтавців із полем. Ось як їх пояснив віцепрезидент Ворскли:

"Поле розтануло, а потім прихопили морози вночі до -15 і до -8 вдень. У нас фактично 700 квадратних метрів – від воріт до воріт по центру поля, десь 10% поля не в тому стані, в якому повинне бути, щоб приймати команди Української Премʼєр-ліги".

Проте Ворскла навіть на полі Динамо провела хороший, бойовий матч, де абсолютно не поступилася за моментами й заслужила нічию. Тепер відрив киян від Шахтаря становить вісім очок, але за однієї гри "гірників" у запасі. І якщо припустити, що "помаранчево-чорні" виграють її, а також обіграють Динамо в класичному, то взагалі незрозуміло, чому саме "біло-синіх" вважають фаворитом гонки. Календар у них набагато складніший: попереду виїзди до Полісся, Кривбасу, Руха та ЛНЗ.

Матч подарував кілька цікавих перетинів. Максим Дячук вийшов в основі лише через дискваліфікацію Попова – і відзначився класним розрізним пасом на єдиний гол команди. З іншого боку, суворості в обороні з Дячуком поменшало: Скляр забивав, вискочивши з-за його спини.

При цьому саме Скляр не дістався до м'яча у підкаті після пасу Дячука – тож можна сказати, що він виправився за помилку.

Гол туру

Лівий Берег у першій частині сезону видав серію з 903 хвилин без жодного голу. Навіть для української ліги, з її любов'ю до закритого футболу, це друга тривалість серії в історії – а по суті навіть перша. Найдовшу серію, у 982 хвилини, видали Карпати у 2002-му, але вони хоч мали причини для виправдання. Мирон Маркевич уже тоді любив лаятись із керівництвом клубу, йти у відставку – і "леви" просто догравали той сезон, без особливих надій та амбіцій.

Проте киянам точно потрібно було посилювати атаку, щоб не вилетіти до Першої ліги – і в січні вони підсилилися Дмитром Шасталом із Полісся. Як наслідок, у суботу Шастал чудовим ударом в один дотик приніс Лівому Берегу перемогу над Чорноморцем і навіть вивів свій клуб із зони перехідних матчів. Відбивалася команда й раніше добре, накопичувала нульові нічиї – і в таких матчах, як з одеситами, їй достатньо вигадати один гол, щоб здобути перемогу.

А Полісся тим часом втратило очки з Оболонню. Гравці до Житомира приїжджають і приїжджають: взимку клуб вкотре побив власний трансферний рекорд (1,75 млн євро за форварда Батісту), а стабільно набирати очки житомиряни все ніяк не можуть. Футболісти отримують надто мало часу на адаптацію – і того ж Шастала, можливо, з Оболонню і не вистачило. Справа, звісно, не лише у Шасталі: буквально у тому ж матчі за Чорноморець грав Еміл Мустафаєв, який у 2023-му перейшов до Полісся, а зараз перебуває в Одесі на правах оренди.

Сейв туру

Карпати після програшу Динамо реабілітувалися перед фанатами, обігравши ЛНЗ у першому домашньому матчі року. Перемога вийшла далеко не простою – понад годину львів'яни грали в меншості. Команда Григорчука створила чимало моментів, і після одного з ударів навіть воротар не мав шансів, але Тимур Стецьков у самовідданому підкаті врятував ворота від голу.

Як тут не згадати, що Стецьков добирався до Карпат через біль, піт та сльози. Захисник провів чудовий сезон у Кривбасі, ним зацікавився львівський клуб – і Стецькову була цікавою ця пропозиція. Однак домовитися про його трансфер ще влітку клуби не змогли, а продовжувати контракт із Кривбасом гравець відмовився – тож всю осінь він грав за молодіжну команду. Тільки в січні Стецьков таки перейшов – і, як бачимо, клуб бився за нього не просто так.