Обіграли прямого конкурента: гравець Шахтаря – про перемогу над Олександрією

Хавбек Шахтаря Єгор Назарина висловився про перемогу (3:0) над Олександрією в межах 19 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Він зазначив, що вдалося обіграти прямого конкурента.

Про це півзахисник сказав у коментарі для УПЛ-ТБ.

" Всі раді, перемогли прямого конкурента, впевнено. В певний момент змогли додати – це було після 60-ї хвилини. Раніше в останні хвилини часто пропускали, а зараз – навпаки. Ми 3:0 виграли, можна сказати, за 30 хвилин. Ми працювали над цим у зимовій перерві на зборах", – сказав він.

Також Назарина додав, що ціль команди – вигравати кожну гру.

" Зараз усе залежить від нас. Не дивимося на конкурентів, у нас задача – вигравати кожну гру. Ми від гри до гри рухаємося. Другу поспіль гру виграємо, 6 залікових балів додали. В кінці сезону подивимося, хто на якому місці буде", – додав футболіст "гірників".

У наступному турі Шахтар зіграє проти Кривбаса, матч відбудеться 6 березня о 18:00. Водночас Олександрія днем пізніше протистоятиме Колосу, початок зустрічі о 15:30.

Шахтар має 39 очок і посідає третє місце. Олександрія набрала на 2 очки більше. Лідером є київське Динамо. Колектив Олександра Шовковського має 47 балів.