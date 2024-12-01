Верес з дублем Луана переграв ЛНЗ: огляд матчу УПЛ

Черкаський ЛНЗ вдома поступився рівненському Вересу в межах поєдинку 15 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Дубль оформив бразильський атакувальний півзахисник рівненського Вереса Луан.

Чемпіонат України – УПЛ

15 тур, 30 листопада

ЛНЗ (Черкаси) – Верес (Рівне) 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 27 Яшарі, 1:1 – 39 Луан (пен), 1:2 – 76 Луан

ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Дайко, Нонікашвілі, Каплієнко, Бойко, Тілль, Яшарі, Топалов (Халайла, 74), Ейнел (Авагімян, 86), Момо (Наумець, 82)

Верес: Кожухар - Куція (Протасевич, 90+5), Чечер, Гончаренко, Шевченко, Яго, Кльоц (Кучеров, 90+1), Луан (В.Шарай, 77), Дахновський (Баран, 90+5), Степанюк, Гайдучик (Годя, 77)

Попередження: Бойко (16), Момо (45+2) - Гайдучик (44), Дахновський (46).

Перемога дозволила Вересу обійти черкаську команду у турнірній таблиці. Наразі "червоно-чорні" посідають сьоме місце з 19 очками в активі, у ЛНЗ на один бал менше та восьма позиція.