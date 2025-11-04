Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилися найкращі гравець і тренер жовтня в УПЛ

Олег Дідух — 4 листопада 2025, 14:31
Визначилися найкращі гравець і тренер жовтня в УПЛ
Віталій Пономарьов
ФК ЛНЗ

Представники ЛНЗ завоювали нагороди найкращому гравцеві та тренеру жовтня в УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Найкращим гравцем місяця був визнаний 21-річний нігерійський вінгер ЛНЗ Проспер Обах. Він забив по голу в кожному з трьох жовтневих матчів команди в УПЛ, у поєдинку проти Шахтаря (перемога 4:1) також відзначився асистом.

Найкращим тренером жовтня було визнано наставника ЛНЗ Віталія Пономарьова. У жовтні його команда виграла всі три матчі у УПЛ: проти Шахтаря (4:1), Колоса (1:0) та Металіста 1925 (1:0).

Переможці визначалися за підсумками голосування вболівальників і експертів. За Обаха проголосували 27,4% експертів і 19,6% вболівальників. Пономарьов отримав 43% і 30,6% голосів відповідно.

Наразі ЛНЗ із 20 очками ділить із Динамо Київ, Поліссям і Кривбасом 2-5 місця у турнірній таблиці УПЛ.

ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ Віталій Пономарьов

Чемпіонат України, УПЛ

Реванш Шахтаря у класичному, Карпати зупинили переможну ходу ЛНЗ. Підсумки 11 туру УПЛ
Критика справедлива: Ротань – про нічию Полісся за Металістом 1925
Колишній арбітр ФІФА проаналізував суперечливі епізоди матчу Шахтар – Динамо
Без голів, але з бажанням: огляд матчу Полісся – Металіст 1925
Шахтар закріпив лідерство, 4 клуби претендують на 2 місце, маючи однакову кількість очок: турнірна таблиця УПЛ після 11 туру

Останні новини