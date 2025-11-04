Визначилися найкращі гравець і тренер жовтня в УПЛ

Представники ЛНЗ завоювали нагороди найкращому гравцеві та тренеру жовтня в УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Найкращим гравцем місяця був визнаний 21-річний нігерійський вінгер ЛНЗ Проспер Обах. Він забив по голу в кожному з трьох жовтневих матчів команди в УПЛ, у поєдинку проти Шахтаря (перемога 4:1) також відзначився асистом.

Найкращим тренером жовтня було визнано наставника ЛНЗ Віталія Пономарьова. У жовтні його команда виграла всі три матчі у УПЛ: проти Шахтаря (4:1), Колоса (1:0) та Металіста 1925 (1:0).

Переможці визначалися за підсумками голосування вболівальників і експертів. За Обаха проголосували 27,4% експертів і 19,6% вболівальників. Пономарьов отримав 43% і 30,6% голосів відповідно.

Наразі ЛНЗ із 20 очками ділить із Динамо Київ, Поліссям і Кривбасом 2-5 місця у турнірній таблиці УПЛ.