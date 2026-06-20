УПЛ назвала тренера, який найчастіше визнавався найкращим у сезоні-2025/26
В сезоні УПЛ-2025/26 найчастіше до топ-3 рейтингу тренерів туру потрапляв керманич ЛНЗ Віталій Пономарьов – 10 разів.
Про це повідомила пресслужба чемпіонату.
На один крок позаду – Руслан Костишин (Колос) та Руслан Ротань (Полісся), на два – Младен Бартулович (Металіст 1925) та Патрік ван Леувен (Кривбас).
А от найкращим тренером туру найчастіше визнавався Арда Туран (Шахтар) – 5 разів. Чотири перемоги у Віталія Пономарьова (ЛНЗ), по три – у Сергія Нагорняка (Епіцентр) та Руслана Ротаня (Полісся).
Загалом до топ-3 тренерського рейтингу туру входили 20 спеціалістів. Найкращим тренером туру визнавалися 15 з них.
Як відомо, турецький наставник донецького Шахтаря Арда Туран був визнаний найкращим тренером УПЛ сезону-2025/26.