ФК Харків визначився із місцем проведення домашніх матчів в сезоні-2026/27

ФК Харків визначився зі стадіоном, на якому проводитиме домашні матчі чемпіонату в сезону-2026/27.

За словами віцепрезидента клубу Юрія Коротуна, основним номінально домашнім стадіоном команди залишається арена в Житомирі.

"Дуже хочеться подякувати Житомиру і ФК Полісся за допомогу і за те, що ви нас прийняли. Якщо чесно, дуже комфортно було проводити матчі, дуже велике порозуміння було із персоналом клубу і стадіону. Зауважень не було жодних.

Мої колеги, які більше працюють із операційними питаннями, всі казали, що за організацією проведення матчів усе топ. Нас були раді там бачити. Поки що ми так само плануємо брати участь у підготовці стадіону в Житомирі до проведення ігор у наступному чемпіонаті. У нас стадіон у Житомирі заявлений як основний, тому на цей момент змін немає", – сказав Коротун.