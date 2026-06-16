Оболонь продовжила контракт з досвідченим вінгером

Столична Оболонь продовжила контракт з 33-річним правим вінгером Ігорем Мединським.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни та фінансові деталі угоди не розголошуються.

У сезоні-2025/26 Мединський зіграв 20 матчів, не відзначившись результативними діями.

У минулому сезоні Оболонь набрала 31 очко за 30 матчів Української Прем'єр-ліги, завдяки чому посіла 12-те місце в турнірній таблиці.

Напередодні Оболонь оголосила про продовження угоди з півзахисником Тарасом Морозом та підпише колишнього хавбека Олександрії Дмитра Мишньова.