Карпати сенсаційно розгромили Кривбас: огляд матчу 2 туру УПЛ
Львівські Карпати здобули розгромну перемогу над криворізьким Кривбасом у 2 турі Української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0.
Огляд
Чемпіонат України — УПЛ
2 тур, 11 серпня
Голи: 1:0 — Шах 39, 2:0 — Полегенько 42, 3:0 — Чачуа 80
Карпати: Кемкін, Мірошніченко (к), Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Клименко, Чачуа, Шах, Підлепенець, Іґор Невес.
Кривбас: Кліщук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Драмбаєв, Вакулко, Кузик, Луньов, Твердохліб, Хомченовський (к), Кожушко.
Після двох турів Карпати мають у своєму активі 4 очки, а Кривбас — 3. Нагадаємо, в першому турі львів’яни розписали нульову нічию з Вересом, а криворіжці мінімально перемогли Чорноморець.