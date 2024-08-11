Карпати сенсаційно розгромили Кривбас: огляд матчу 2 туру УПЛ

Львівські Карпати здобули розгромну перемогу над криворізьким Кривбасом у 2 турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Огляд

Чемпіонат України — УПЛ

2 тур, 11 серпня

Карпати — Кривбас 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 — Шах 39, 2:0 — Полегенько 42, 3:0 — Чачуа 80

Карпати: Кемкін, Мірошніченко (к), Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Клименко, Чачуа, Шах, Підлепенець, Іґор Невес.

Кривбас: Кліщук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Драмбаєв, Вакулко, Кузик, Луньов, Твердохліб, Хомченовський (к), Кожушко.

Після двох турів Карпати мають у своєму активі 4 очки, а Кривбас — 3. Нагадаємо, в першому турі львів’яни розписали нульову нічию з Вересом, а криворіжці мінімально перемогли Чорноморець.