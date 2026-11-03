УПЛ назвала претендентів на призи гравця та тренера жовтня

Визначилися претенденти на призи найкращому гравцеві та тренеру жовтня в УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Претенденти на приз найкращому гравцеві жовтня:

Валерій Бондар (Шахтар)

Георгій Бущан (Динамо)

Владислав Велетень (Полісся)

Рамік Гаджиєв (Харків)

Батон Забергджа (Харків)

Ігор Краснопір (Полісся)

Богдан Кушніренко (Зоря)

Іван Петряк (Кудрівка)

Претенденти на приз найкращому тренеру жовтня:

Младен Бартулович (Харків)

Руслан Костишин (Колос)

Руслан Ротань (Полісся)

Віктор Скрипник (Зоря)

Переможець визначатиметься шляхом голосування, взяти участь у якому можна тут.

Напередодні Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром у історії УПЛ, побивши рекорд Максима Шацьких.