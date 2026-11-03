УПЛ назвала претендентів на призи гравця та тренера жовтня
УПЛ
Визначилися претенденти на призи найкращому гравцеві та тренеру жовтня в УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.
Претенденти на приз найкращому гравцеві жовтня:
- Валерій Бондар (Шахтар)
- Георгій Бущан (Динамо)
- Владислав Велетень (Полісся)
- Рамік Гаджиєв (Харків)
- Батон Забергджа (Харків)
- Ігор Краснопір (Полісся)
- Богдан Кушніренко (Зоря)
- Іван Петряк (Кудрівка)
Претенденти на приз найкращому тренеру жовтня:
- Младен Бартулович (Харків)
- Руслан Костишин (Колос)
- Руслан Ротань (Полісся)
- Віктор Скрипник (Зоря)
Переможець визначатиметься шляхом голосування, взяти участь у якому можна тут.
Напередодні Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром у історії УПЛ, побивши рекорд Максима Шацьких.