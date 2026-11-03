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УПЛ назвала претендентів на призи гравця та тренера жовтня

Олег Дідух — 3 листопада 2026, 13:19
УПЛ назвала претендентів на призи гравця та тренера жовтня
УПЛ

Визначилися претенденти на призи найкращому гравцеві та тренеру жовтня в УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Претенденти на приз найкращому гравцеві жовтня:

  • Валерій Бондар (Шахтар)
  • Георгій Бущан (Динамо)
  • Владислав Велетень (Полісся)
  • Рамік Гаджиєв (Харків)
  • Батон Забергджа (Харків)
  • Ігор Краснопір (Полісся)
  • Богдан Кушніренко (Зоря)
  • Іван Петряк (Кудрівка)

Претенденти на приз найкращому тренеру жовтня:

  • Младен Бартулович (Харків)
  • Руслан Костишин (Колос)
  • Руслан Ротань (Полісся)
  • Віктор Скрипник (Зоря)

Переможець визначатиметься шляхом голосування, взяти участь у якому можна тут.

Напередодні Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром у історії УПЛ, побивши рекорд Максима Шацьких.

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