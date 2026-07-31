Затверджено дати та час початку матчів 3-го туру УПЛ сезону-2026/27

Затверджено розклад матчів 3 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він у п'ятницю, 14 серпня, матчем між Епіцентром та Вересом, а закриватиме програму поєдинок Полісся – Зоря, який запланований на понеділок, 17 серпня.

Чемпіонат України – УПЛ 2026/27

3 тур

14 серпня (п'ятниця)

18:00 Епіцентр – Верес

15 серпня (субота)

13:00 Кривбас – Лівий Берег

15:30 Кудрівка – Оболонь

18:00 Карпати – Буковина

16 серпня (неділя)

13:00 ЛНЗ – Чорноморець

15:30 Харків – Шахтар

18:00 Динамо – Колос

17 серпня (понеділок)

18:00 Полісся – Зоря

Раніше Українська Прем'єр-ліга затвердила розклад і час початку всіх матчів 2-го туру сезону-2026/27.