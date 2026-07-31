Затверджено дати та час початку матчів 3-го туру УПЛ сезону-2026/27
Затверджено розклад матчів 3 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме він у п'ятницю, 14 серпня, матчем між Епіцентром та Вересом, а закриватиме програму поєдинок Полісся – Зоря, який запланований на понеділок, 17 серпня.
Чемпіонат України – УПЛ 2026/27
3 тур
14 серпня (п'ятниця)
- 18:00 Епіцентр – Верес
15 серпня (субота)
- 13:00 Кривбас – Лівий Берег
- 15:30 Кудрівка – Оболонь
- 18:00 Карпати – Буковина
16 серпня (неділя)
- 13:00 ЛНЗ – Чорноморець
- 15:30 Харків – Шахтар
- 18:00 Динамо – Колос
17 серпня (понеділок)
- 18:00 Полісся – Зоря
Раніше Українська Прем'єр-ліга затвердила розклад і час початку всіх матчів 2-го туру сезону-2026/27.