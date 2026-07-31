Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Затверджено дати та час початку матчів 3-го туру УПЛ сезону-2026/27

Олексій Мурзак — 31 липня 2026, 20:51
Затверджено дати та час початку матчів 3-го туру УПЛ сезону-2026/27

Затверджено розклад матчів 3 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він у п'ятницю, 14 серпня, матчем між Епіцентром та Вересом, а закриватиме програму поєдинок Полісся – Зоря, який запланований на понеділок, 17 серпня.

Чемпіонат України – УПЛ 2026/27
3 тур

14 серпня (п'ятниця)

  • 18:00 Епіцентр – Верес

15 серпня (субота)

  • 13:00 Кривбас – Лівий Берег
  • 15:30 Кудрівка – Оболонь 
  • 18:00 Карпати – Буковина 

16 серпня (неділя)

  • 13:00 ЛНЗ – Чорноморець
  • 15:30 Харків – Шахтар
  • 18:00 Динамо – Колос

17 серпня (понеділок)

  • 18:00 Полісся – Зоря

Раніше Українська Прем'єр-ліга затвердила розклад і час початку всіх матчів 2-го туру сезону-2026/27.

Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

Зоря в більшості перемогла Колос у стартовому матчі нового сезону УПЛ
Перша гра Буковини, заруба у Кривому Розі та старт Шахтаря: анонс 1 туру УПЛ
Чемпіонська гонка, рекорд Ярмоленка та битва за виживання: головні інтриги нового сезону УПЛ
Лівий Берег оголосив про трансфер півзахисника Колоса
Туран: В УПЛ дуже високий тактичний рівень

Останні новини