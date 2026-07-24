Шахтар і Динамо зіграють в один день: розклад матчів 2-го туру УПЛ сезону-2026/27
Затверджено розклад матчів 2 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме тур у суботу, 8 серпня, матчем між Чорноморцем та Колосом, а закриватиме програму поєдинок Карпати – ЛНЗ, який запланований на понеділок, 10 серпня.
Чемпіонат України – УПЛ 2026/27
2 тур
8 серпня, субота
- 13:00 Колос – Чорноморець
- 15:30 Лівий Берег – Кудрівка
- 18:00 Буковина – Оболонь
9 серпня, неділя
- 13:00 Зоря – Кривбас
- 15:30 Епіцентр – Шахтар
- 18:00 Верес – Динамо Київ
10 серпня, понеділок
- 15:30 Полісся – Харків
- 18:00 Карпати – ЛНЗ
Раніше Українська Прем'єр-ліга затвердила розклад і час початку всіх матчів 1-го туру сезону-2026/27.