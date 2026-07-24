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Шахтар і Динамо зіграють в один день: розклад матчів 2-го туру УПЛ сезону-2026/27

Олексій Мурзак — 24 липня 2026, 16:35
Шахтар і Динамо зіграють в один день: розклад матчів 2-го туру УПЛ сезону-2026/27

Затверджено розклад матчів 2 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме тур у суботу, 8 серпня, матчем між Чорноморцем та Колосом, а закриватиме програму поєдинок Карпати – ЛНЗ, який запланований на понеділок, 10 серпня.

Чемпіонат України – УПЛ 2026/27
2 тур

8 серпня, субота

  • 13:00 Колос – Чорноморець
  • 15:30 Лівий Берег – Кудрівка
  • 18:00 Буковина – Оболонь

9 серпня, неділя

  • 13:00 Зоря – Кривбас
  • 15:30 Епіцентр – Шахтар
  • 18:00 Верес – Динамо Київ

10 серпня, понеділок

  • 15:30 Полісся – Харків
  • 18:00 Карпати – ЛНЗ

Раніше Українська Прем'єр-ліга затвердила розклад і час початку всіх матчів 1-го туру сезону-2026/27.

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