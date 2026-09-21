Transfermarkt оновив ринкову вартість гравців УПЛ
Авторитетний портал Transfermarkt оновив ринкову вартість футболістів Української Прем'єр-ліги.
Нові цінники отримали 180 гравців.
Найбільше подорожчав вінгер Шахтаря Аліссон. Вартість 21-річного бразильця зросла одразу на 4 млн євро – до 13 млн.
Аліссон став другим найдорожчим футболістом чемпіонату України. За цим показником він поступається лише нападнику Шахтаря Кауа Еліасу, якого оцінюють у 15 млн євро.
Найбільше представників у двадцятці футболістів, які подорожчали, має Полісся. Найдорожчим гравцем житомирського клубу залишається Леандро Андраде – його вартість зросла на 500 тисяч і тепер становить 4 млн євро. Едуард Сарапій подорожчав до 3 млн, а Ігор Краснопір та Андрусв Араухо – до 2 млн.
У Динамо найбільше додав Кеассе Ба – 1,3 млн євро. Тепер івуарійця оцінюють у 2 млн. Водночас Олександр Тимчик подешевшав до 3 млн, а Денис Попов – до 2,5 млн євро.
Найбільше втратив у вартості футболіст ФК Харків Рафаел Профіні – 800 тисяч євро. Його актуальний цінник становить 2 млн. Найдорожчим гравцем харківської команди став воротар Георгій Єрмаков, оцінений у 3 млн євро.
Найдорожчі футболісти УПЛ після оновлення Transfermarkt
Через однакову вартість до першої десятки рейтингу входять 11 гравців:
- Кауа Еліас (Шахтар) – 15 млн євро
- Аліссон (Шахтар) – 13 млн євро
- Габріел Карвалью (Шахтар) – 12 млн євро
- Матвій Пономаренко (Динамо) – 12 млн євро
- Марлон Гомес (Шахтар) – 12 млн євро
- Микола Матвієнко (Шахтар) – 12 млн євро
- Ісаке (Шахтар) – 11 млн євро
- Лука Мейрелліс (Шахтар) – 10 млн євро
- Тарас Михавко (Динамо) – 10 млн євро
- Володимир Бражко (Динамо) – 10 млн євро
- Педріньйо (Шахтар) – 10 млн євро
Футболісти УПЛ, які найбільше додали у вартості
- Аліссон (Шахтар) – +4 млн, до 13 млн євро
- Райан Роберто (Шахтар) – +4 млн, до 4 млн євро
- Кеассе Ба (Динамо) – +1,3 млн, до 2 млн євро
- Рамік Гаджиєв (ФК Харків) – +1 млн, до 1,5 млн євро
- Денис Марченко (Карпати) – +900 тисяч, до 1,5 млн євро
- Андруш Араужу (Полісся) – +800 тисяч, до 2 млн євро
- Олександр Яцик (ФК Харків) – +800 тисяч, до 1,8 млн євро
- Петер Ітодо (ФК Харків) – +700 тисяч, до 2,5 млн євро
- Феліпе Вієйра (Карпати) – +700 тисяч, до 1 млн євро
- Леандро Андраде (Полісся) – +500 тисяч, до 4 млн євро