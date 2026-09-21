Transfermarkt оновив ринкову вартість гравців УПЛ

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ринкову вартість футболістів Української Прем'єр-ліги.

Нові цінники отримали 180 гравців.

Найбільше подорожчав вінгер Шахтаря Аліссон. Вартість 21-річного бразильця зросла одразу на 4 млн євро – до 13 млн.

Аліссон став другим найдорожчим футболістом чемпіонату України. За цим показником він поступається лише нападнику Шахтаря Кауа Еліасу, якого оцінюють у 15 млн євро.

Найбільше представників у двадцятці футболістів, які подорожчали, має Полісся. Найдорожчим гравцем житомирського клубу залишається Леандро Андраде – його вартість зросла на 500 тисяч і тепер становить 4 млн євро. Едуард Сарапій подорожчав до 3 млн, а Ігор Краснопір та Андрусв Араухо – до 2 млн.

У Динамо найбільше додав Кеассе Ба – 1,3 млн євро. Тепер івуарійця оцінюють у 2 млн. Водночас Олександр Тимчик подешевшав до 3 млн, а Денис Попов – до 2,5 млн євро.

Найбільше втратив у вартості футболіст ФК Харків Рафаел Профіні – 800 тисяч євро. Його актуальний цінник становить 2 млн. Найдорожчим гравцем харківської команди став воротар Георгій Єрмаков, оцінений у 3 млн євро.

Найдорожчі футболісти УПЛ після оновлення Transfermarkt

Через однакову вартість до першої десятки рейтингу входять 11 гравців:

Кауа Еліас (Шахтар) – 15 млн євро Аліссон (Шахтар) – 13 млн євро Габріел Карвалью (Шахтар) – 12 млн євро Матвій Пономаренко (Динамо) – 12 млн євро Марлон Гомес (Шахтар) – 12 млн євро Микола Матвієнко (Шахтар) – 12 млн євро Ісаке (Шахтар) – 11 млн євро Лука Мейрелліс (Шахтар) – 10 млн євро Тарас Михавко (Динамо) – 10 млн євро Володимир Бражко (Динамо) – 10 млн євро Педріньйо (Шахтар) – 10 млн євро

Футболісти УПЛ, які найбільше додали у вартості