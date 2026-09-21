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Transfermarkt оновив ринкову вартість гравців УПЛ

Олексій Мурзак — 21 вересня 2026, 20:50
Transfermarkt оновив ринкову вартість гравців УПЛ
transfermarkt.world

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ринкову вартість футболістів Української Прем'єр-ліги.

Нові цінники отримали 180 гравців.

Найбільше подорожчав вінгер Шахтаря Аліссон. Вартість 21-річного бразильця зросла одразу на 4 млн євро – до 13 млн.

Аліссон став другим найдорожчим футболістом чемпіонату України. За цим показником він поступається лише нападнику Шахтаря Кауа Еліасу, якого оцінюють у 15 млн євро.

Найбільше представників у двадцятці футболістів, які подорожчали, має Полісся. Найдорожчим гравцем житомирського клубу залишається Леандро Андраде – його вартість зросла на 500 тисяч і тепер становить 4 млн євро. Едуард Сарапій подорожчав до 3 млн, а Ігор Краснопір та Андрусв Араухо – до 2 млн.

У Динамо найбільше додав Кеассе Ба – 1,3 млн євро. Тепер івуарійця оцінюють у 2 млн. Водночас Олександр Тимчик подешевшав до 3 млн, а Денис Попов – до 2,5 млн євро.

Найбільше втратив у вартості футболіст ФК Харків Рафаел Профіні – 800 тисяч євро. Його актуальний цінник становить 2 млн. Найдорожчим гравцем харківської команди став воротар Георгій Єрмаков, оцінений у 3 млн євро.

Найдорожчі футболісти УПЛ після оновлення Transfermarkt

Через однакову вартість до першої десятки рейтингу входять 11 гравців:

  1. Кауа Еліас (Шахтар) – 15 млн євро
  2. Аліссон (Шахтар) – 13 млн євро
  3. Габріел Карвалью (Шахтар) – 12 млн євро
  4. Матвій Пономаренко (Динамо) – 12 млн євро
  5. Марлон Гомес (Шахтар) – 12 млн євро
  6. Микола Матвієнко (Шахтар) – 12 млн євро
  7. Ісаке (Шахтар) – 11 млн євро
  8. Лука Мейрелліс (Шахтар) – 10 млн євро
  9. Тарас Михавко (Динамо) – 10 млн євро
  10. Володимир Бражко (Динамо) – 10 млн євро
  11. Педріньйо (Шахтар) – 10 млн євро

Футболісти УПЛ, які найбільше додали у вартості

  1. Аліссон (Шахтар) – +4 млн, до 13 млн євро
  2. Райан Роберто (Шахтар) – +4 млн, до 4 млн євро
  3. Кеассе Ба (Динамо) – +1,3 млн, до 2 млн євро
  4. Рамік Гаджиєв (ФК Харків) – +1 млн, до 1,5 млн євро
  5. Денис Марченко (Карпати) – +900 тисяч, до 1,5 млн євро
  6. Андруш Араужу (Полісся) – +800 тисяч, до 2 млн євро
  7. Олександр Яцик (ФК Харків) – +800 тисяч, до 1,8 млн євро
  8. Петер Ітодо (ФК Харків) – +700 тисяч, до 2,5 млн євро
  9. Феліпе Вієйра (Карпати) – +700 тисяч, до 1 млн євро
  10. Леандро Андраде (Полісся) – +500 тисяч, до 4 млн євро
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