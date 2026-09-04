УПЛ скоригувала час матчів 6-го туру чемпіонату з урахуванням безпекової ситуації в Україні

Дирекція Української Прем'єр-Ліги внесла часткові зміни до розкладу матчів 6-го туру чемпіонату сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Зокрема, матч Колос – Карпати відбудеться 11 вересня (початок – 15:30), а матч ЛНЗ – Оболонь розпочнеться о 13:00.

Зміни ухвалено з урахуванням поточної безпекової ситуації в Україні та негативної динаміки збільшення кількості й тривалості повітряних тривог у різних регіонах країни.

Актуальний розклад матчів 6-го туру Чемпіонату УПЛ сезону-2026/27

11 вересня (п'ятниця)

15:30 Колос – Карпати

12 вересня (субота)

13:00 Кривбас – Харків

13:00 ЛНЗ – Оболонь

18:00 Верес – Кудрівка

13 вересня (неділя)

13:00 Лівий Берег – Полісся

18:00 Буковина – Зоря

14 вересня (понеділок)

15:30 Динамо – Епіцентр

18:00 Шахтар – Чорноморець

Напередодні Полісся з дублем Краснопіра розгромило Кудрівку у 5-му турі УПЛ.