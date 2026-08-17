Затверджено дати та час початку матчів 5-го туру УПЛ

Затверджено розклад матчів 5 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він у п'ятницю, 4 вересня, матчем між Чорноморцем та Лівим Берегом, а закриватиме програму поєдинок Динамо – ЛНЗ, який запланований на неділю, 6 вересня.

Чемпіонат України – УПЛ 2026/27

5 тур

4 вересня (п'ятниця)

13:00 Чорноморець – Лівий Берег

18:00 Полісся – Кудрівка

5 вересня (субота)

13:00 Кривбас – Колос

15:30 Харків – Оболонь

18:00 Карпати – Шахтар

6 вересня (неділя)

13:00 Епіцентр – Буковина

15:30 Верес – Зоря

18:00 Динамо – ЛНЗ

Після третього туру львівські Карпати сенсаційно продовжують утримувати лідерство у турнірній таблиці УПЛ-2026/27, набравши максимальні 9 балів. У цьому турі команда Франа Фернандеса розбила чернівецьку Буковину (3:0). Стільки ж очок у "гірників", які поступаються "левам" за різницею забитих та пропущених голів.