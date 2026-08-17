Затверджено дати та час початку матчів 5-го туру УПЛ
УПЛ
Затверджено розклад матчів 5 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме він у п'ятницю, 4 вересня, матчем між Чорноморцем та Лівим Берегом, а закриватиме програму поєдинок Динамо – ЛНЗ, який запланований на неділю, 6 вересня.
Чемпіонат України – УПЛ 2026/27
5 тур
4 вересня (п'ятниця)
- 13:00 Чорноморець – Лівий Берег
- 18:00 Полісся – Кудрівка
5 вересня (субота)
- 13:00 Кривбас – Колос
- 15:30 Харків – Оболонь
- 18:00 Карпати – Шахтар
6 вересня (неділя)
- 13:00 Епіцентр – Буковина
- 15:30 Верес – Зоря
- 18:00 Динамо – ЛНЗ
Після третього туру львівські Карпати сенсаційно продовжують утримувати лідерство у турнірній таблиці УПЛ-2026/27, набравши максимальні 9 балів. У цьому турі команда Франа Фернандеса розбила чернівецьку Буковину (3:0). Стільки ж очок у "гірників", які поступаються "левам" за різницею забитих та пропущених голів.