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Затверджено дати та час початку матчів 5-го туру УПЛ

Олексій Мурзак — 17 серпня 2026, 19:14
Затверджено дати та час початку матчів 5-го туру УПЛ
УПЛ

Затверджено розклад матчів 5 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він у п'ятницю, 4 вересня, матчем між Чорноморцем та Лівим Берегом, а закриватиме програму поєдинок Динамо – ЛНЗ, який запланований на неділю, 6 вересня.

Чемпіонат України – УПЛ 2026/27
5 тур

4 вересня (п'ятниця)

  • 13:00 Чорноморець – Лівий Берег
  • 18:00 Полісся – Кудрівка

5 вересня (субота)

  • 13:00 Кривбас – Колос
  • 15:30 Харків – Оболонь
  • 18:00 Карпати – Шахтар

6 вересня (неділя)

  • 13:00 Епіцентр – Буковина
  • 15:30 Верес – Зоря
  • 18:00 Динамо – ЛНЗ

Після третього туру львівські Карпати сенсаційно продовжують утримувати лідерство у турнірній таблиці УПЛ-2026/27, набравши максимальні 9 балів. У цьому турі команда Франа Фернандеса розбила чернівецьку Буковину (3:0). Стільки ж очок у "гірників", які поступаються "левам" за різницею забитих та пропущених голів.

Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

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