Чотири матчі в один день: УПЛ затвердила розклад 27 туру

Затверджено розклад матчів 27 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме тур у п'ятницю, 8 травня, матчем Кривбас – Карпати, а закриватиме програму поєдинок між Полтавою та Шахтарем, який запланований на неділю, 10 травня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

27 тур

8 травня (п'ятниця)

13:00 Кривбас – Карпати

15:30 Колос – Кудрівка

18:00 Полісся – Олександрія

9 травня (субота)

13:00 Рух – Верес

15:30 ЛНЗ – Динамо

18:00 Оболонь – Епіцентр

18:00 Зоря – Металіст 1925

10 травня (неділя)

15:30 Полтава – Шахтар

Раніше було затверджено розклад 26 туру першості, у якому між собою зіграють Динамо та Шахтар.