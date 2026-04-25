Чотири матчі в один день: УПЛ затвердила розклад 27 туру
Затверджено розклад матчів 27 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме тур у п'ятницю, 8 травня, матчем Кривбас – Карпати, а закриватиме програму поєдинок між Полтавою та Шахтарем, який запланований на неділю, 10 травня.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
27 тур
8 травня (п'ятниця)
- 13:00 Кривбас – Карпати
- 15:30 Колос – Кудрівка
- 18:00 Полісся – Олександрія
9 травня (субота)
- 13:00 Рух – Верес
- 15:30 ЛНЗ – Динамо
- 18:00 Оболонь – Епіцентр
- 18:00 Зоря – Металіст 1925
10 травня (неділя)
- 15:30 Полтава – Шахтар
Раніше було затверджено розклад 26 туру першості, у якому між собою зіграють Динамо та Шахтар.