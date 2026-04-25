Чотири матчі в один день: УПЛ затвердила розклад 27 туру

Олексій Мурзак — 25 квітня 2026, 19:31
Затверджено розклад матчів 27 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме тур у п'ятницю, 8 травня, матчем Кривбас – Карпати, а закриватиме програму поєдинок між Полтавою та Шахтарем, який запланований на неділю, 10 травня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
27 тур

8 травня (п'ятниця)

  • 13:00 Кривбас – Карпати
  • 15:30 Колос – Кудрівка
  • 18:00 Полісся – Олександрія

9 травня (субота)

  • 13:00 Рух – Верес
  • 15:30 ЛНЗ – Динамо
  • 18:00 Оболонь – Епіцентр
  • 18:00 Зоря – Металіст 1925

10 травня (неділя)

  • 15:30 Полтава – Шахтар

Раніше було затверджено розклад 26 туру першості, у якому між собою зіграють Динамо та Шахтар.

Чемпіонат України, УПЛ

